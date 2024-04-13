Ученые выяснили, что передающиеся от клещей и кошек инфекции влияют на мышление

Чешские ученые из Карлова университета в Праге установили, что заражение человека такими инфекциями как токсоплазмоз и боррелиоз сказываются на личности и поведении, даже если болезнь не проявляет себя открыто. Исследование опубликовано в научном журнале Folia Parasitologica (FPL).

Токсполазмоз вызывают токсоплазмы — простейшие паразиты, которых чаще всего переносят кошки. У большинства взрослых людей болезнь проходит незамеченной, иногда вызывая похожие на грипп симптомы.

Боррелиоз или болезнь Лайма вызывает группа бактерий под названием боррелии. Обычно они передаются человеку через укусы клещей. Без лечения боррелиоз может привести к серьезным проблемам с сердцем и нервной системой.

И токсоплазма, и боррелии способны долгое время оставаться в организме после первоначального заражения.

В исследование участвовали 4942 женщин и 2820 мужчин, около трети из которых переболели токсоплазмозом, боррелиозом или обеими инфекциями.

Добровольцы прошли ряд тестов на оценку когнитивных и личностных качеств. Результаты показали, что инфицированные токсоплазмой люди чаще испытывали проблемы со здоровьем и страдали от психических расстройств. Тот же эффект в более легкой форме наблюдался у перенесших боррелиоз.

Также выяснилось, что токсоплазмоз замедляет реакцию и заставляет человека чаще ошибаться, что указывает на снижение скорости и точности когнитивной обработки из-за инфекции.

По словам ученых, результаты показали, что обнаруженные изменения напрямую связаны с присутствием патогенов в организме, а не возникли как побочные эффекты из-за перенесенного заболевания.

Ранее эксперт опроверг данные о связи токсполазмоза с развитием шизофрении у человека.