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Ученые узнали, где в мире скопилось больше всего токсичных «вечных химикатов»

NatGeo: Китай, США и Европа сильнее всего загрязнены устойчивыми канцерогенами

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Shutterstock

Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, где в мире среда сильнее всего загрязнена пер- и полифторалкильными соединениями (ПФАС), также известными как «вечные химикаты». Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

ПФАС используются при производстве множества повседневных предметов — от посуды с антипригарным покрытием и упаковки для пищевых продуктов до водонепроницаемой одежды. Эти составы делают материалы жаростойкими и водоотталкивающими.

Однако данные вещества почти не распадаются в естественной среде. Они могут накапливаться в организме человека, приводя к серьезным заболеваниям, включая рак и различные пороки развития у новорожденных.

Команда проанализировала 45 тыс. проб воды со всего мира и обнаружила, что значительная часть образцов имела уровни ПФАС выше рекомендуемых норм. В некоторых случаях безопасные пороги были превышены в десять и более раз.

Оказалось, что Китай, Австралия, США и некоторые регионы Европы лидируют по самым высоким концентрациям «вечных химикатов».

Результаты показали, что ПФАС распространены по всей планете, однако степень загрязнения ими почвы, водных путей и источников питьевой воды до сих пор точно не известна.

Ранее ученые предупредили об угрозе токсичных прибоев, содержащих «вечные химикаты».

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