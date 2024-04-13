Создана вакцина против вызывающей слепоту половой инфекции

Вакцина против хламидиоза вызвала иммунный ответ у мужчин и женщин. Она может остановить распространение хламидиоза — инфекции, передающейся половым путем (ИППП). Результаты испытания опубликованы в журнале Lancet Infectious Diseases.

Хламидиоз — одна из наиболее частых причин бесплодия у женщин. Эти бактерии также могут вызывать глазную инфекцию, которая привела к потере зрения у 1,9 миллиона человек во всем мире. Хламидиоз — самая распространенная бактериальная ИППП в США. Сейчас в стране уровень заболеваемости самый высокий с 1950-х годов.

В новом клиническом испытании фазы 1, которое проходило с 2020 по 2022 год, мужчин и женщин (средний возраст 26 лет) разделили на две группы. Они получали либо вакцину, либо плацебо в три разных дня в течение четырех месяцев. Вакцина привела к образованию антител, то есть вызвала иммунный ответ. Ее вводили с помощью инъекции, но для местного иммунитета также оказался эффективен препарат в виде глазных капель. Необходимы дальнейшие исследования, которые помогут выяснить, может ли вакцина защитить от хламидиоза.

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