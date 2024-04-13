Ученые нашли уникальный протез XVIII века

Антропологи из Института иммунологии и экспериментальной терапии Людвика Хиршфельда нашли в захоронении XVIII века первый в своем роде протез для исправления расщепленного нёба. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Archaeological Science: Reports (JASR).

Расщепление нёба, также известное как волчья пасть или заячья губа — редкий порок развития челюстно-лицевой области, сопровождающийся функциональными нарушениями. Сегодня этот дефект исправляют хирургическим путем.

Артефакт обнаружили в склепе церкви Святого Франциска Ассизского в Кракове. Он находился в ротовой полости черепа мужчины, которому на момент ухода из жизни было около 50 лет. Как выяснили исследователи, необычный имплант представлял собой шерстяную подушечку, пришитую к пластине из меди и золота длиной 3,1 сантиметра и весом около 5,5 грамма.

«Вероятно, это первое подобное открытие не только в Польше, но и во всей Европе. Таких устройств нет ни в государственных, ни в частных коллекциях», — отметила ведущий автор исследования, антрополог Анна Спинек.

Ученая добавила, что в нескольких работах XVI века упоминаются протезы для волчьей пасти. Согласно записям, они состояли из хлопка, воска, серебра и шерсти. Поскольку такие импланты изготавливались на заказ из драгоценных металлов, их могли позволить себе только самые знатные и богатые люди.

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