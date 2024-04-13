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Редкое злоупотребление алкоголем повышает риск болезней сердца, выяснили ученые

JACC: злоупотребление алкоголем раз в три месяца повышает риск инфаркта

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Эпизодическое злоупотребление алкоголем (употребление больше трех порций в день) связано с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний у женщин на 68%. Это показало исследование, опубликованное в Journal of the American College of Cardiology (JACC).

Ученые проанализировали данные 700 тысяч мужчин и женщин разных возрастов. Женщины молодого и среднего возраста, которые употребляли более одного алкогольного напитка в день, имели на 29–45 % больше шансов на ишемическую болезнь сердца.

Однако и эпизодическое употребление алкоголя (три и более напитков за один день раз в три месяца и чаще) повышало риск ишемической болезни сердца у женщин на 68%.

Ишемическая болезнь сердца возникает в артериях, снабжающих кровью сердце, накапливаются бляшки. Это приводит к дефициту кислорода в сердце и повышает риск инфаркта.

Примерно те же ассоциации наблюдались для мужчин (для них злоупотреблением считают более четырех напитков в день раз в три месяца) , однако они были менее уязвимы. Это может быть связано с тем, что метаболизм алкоголя зависит от пола человека.

«Распространенность употребления алкоголя среди женщин молодого и среднего возраста растет, поскольку они могут считать, что защищены от сердечно-сосудистых заболеваний до пожилого возраста. Но исследование показывает, что даже в этой возрастной группе женщины, которые пьют больше рекомендуемого или склонны к запою, подвергаются риску ишемической болезни сердца», — отметил ведущий автор исследования кардиолог Джамал Рана.

Ранее врач рассказала о предвестниках инфаркта.

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