Ученые назвали полезный эффект от видеоигр для взрослых

Международная группа ученых из Турции и Нидерландов выяснила, что умеренное увлечение видеоиграми может приносить пользу работающим людям. Исследование опубликовано в научном журнале Applied Psychology (AP).

Команда набрала 65 человек, средний возраст которых составил 25,5 года. Основная часть (73%) респондентов имела постоянное место занятости и работала полный день.

Для сбора данных исследователи опрашивали участников дважды в день в течение пяти рабочих дней. Вопросы касались проведенного за играми времени и самочувствия утром и вечером.

Ученые обнаружили, что видеоигры оказали значительное положительное влияние на психологическую отстраненность от работы. Добровольцы отметили, что виртуальные развлечения эффективно помогали им забыть о рабочих проблемах и дистанцироваться от них.

Видеоигры также способствовали ускорению процесса восстановления, позволяя людям возвращаться к трудовым задачам с новыми силами.

Исследователи подчеркнули, что полезный эффект от игр зависит от характера увлечения этим хобби. Если оно приобретает вид игровой зависимости, то преимущества теряются.

«В этом исследовании мы увидели, что видеоигры в свободное от работы время могут быть полезны работникам, что противоречит предвзятым стереотипам. Игры помогают избавиться от стресса, связанного с работой, в частности, за счет активного восстановления и развития новых когнитивных и социальных ресурсов для борьбы со стрессом. Видеоигры могут быть полезным занятием для восстановления после ежедневного рабочего стресса», — резюмировали авторы работы.

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