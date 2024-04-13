Ученые развеяли миф о здоровье сердца

Новое исследование показало, что здоровье сердца женщин резко ухудшается после наступления менопаузы. Это не означает, что проблем с сердцем нельзя избежать, а напротив, подчеркивает важность профилактики. Об этом эксперты рассказали Health.

Традиционно проблемы с сердцем считаются характерными для мужчин. Из-за этого врачи часто пренебрегают профилактикой заболеваний сердца и даже их лечением у женщин, считая, что у них низкий риск инфарктов. Новое исследование показало, что после менопаузы риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин такой же, как у мужчин. Это подчеркивает важность заботы о сердце независимо от пола и возраста.

Ученые проанализировали данные 579 женщин в постменопаузе, которые принимали статины для контроля уровня холестерина. У них оценили накопление кальция в коронарной артерии, питающей сердце. Чем выше кальцификация, тем выше риск инфаркта.

Спустя год и больше врачи повторили оценку кальцификации. У многих женщин степень кальцификации выросла. Кроме того, когда ученые сравнили этот показатель между женщинами из исследования и мужчинами с аналогичным возрастом, расой и социально-экономическим положением, оказалось, что у женщин показатель кальцификации рос вдвое быстрее.

Авторы работы отметили, что в исследовании приняли участие женщины, которые принимают статины — препараты для снижения уровня холестерина. Эти лекарства снижают риск инфарктов и инсультов. Кроме того, наличие проблем с сосудами может побуждать женщин чаще посещать врача и вести более здоровый образ жизни. Это означает, что в общей популяции женщин, которые не принимают статины, рост сердечно-сосудистого риска после менопаузы может быть еще быстрее.

При наличии тяжести в груди, изжоге, хронической усталости или боли в шее, челюсти или спине важно обратиться к врачу, не списывая эти симптомы на старение.

Также важно регулярно консультироваться с врачом по поводу уровня холестерина, артериального давления и общего риска сердечно-сосудистых заболеваний, даже если нет жалоб. Профилактика болезней сердца должна начинаться еще до менопаузы и продолжаться после. Она включает здоровое питание, спорт, отказ от вредных привычек и борьбу со стрессом с помощью йоги и медитаций.

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