проект

>

Кишечник и нос могут предупредить о болезни Паркинсона

Невролог Похабов: запоры могут указывать на болезнь Паркинсона

close
100%
Depositphotos

Иногда болезнь Паркинсона проявляется запорами и снижением обоняния. Об этом krsk.kp.ru рассказал невролог ФСНКЦ ФМБА России Дмитрий Похабов.

«Многие привыкли считать, что главный симптом болезни Паркинсона — это тремор, однако на деле у целых 30% больных дрожь в теле отсутствует в принципе. Следует обращать внимание на замедленность в движениях, если вы обнаружили ее у себя, особенно в руках — нужно срочно обратиться к неврологу. Также первыми «звоночками» могут быть снижение обоняния, подавленное настроение и запоры, так как болезнь начинается задолго до того, как появляются двигательные симптомы», — рассказал Похабов.

Чаще всего болеют люди старше 60 лет: на их долю приходится 80% случаев. Однако также могут заболеть и молодые люди. Хотя болезнь Паркинсона неизлечима, она не приводит к летальному исходу. Заместительная терапия позволяет прожить долгую полноценную жизнь. Некоторые женщины даже вынашивают и рожают детей, несмотря на своем заболевание.

Когда заместительной терапии не хватает для смягчения симптомов, пациентам вживляют электроды для уменьшения дрожи в теле. Решение о целесообразности этого принимают невролог-паркинсолог совместно с пациентом.

Ранее врач рассказал, как проверить близкого на болезнь Альцгеймера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами