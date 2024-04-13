Врач перечислила вакцины, которые нужны взрослым и пожилым

Людям младше 55 лет нужно пройти вакцинацию от вирусного гепатита В, а пожилым — от пневмококка. Об этих и других необходимых вакцинах aif.ru рассказала врач-инфекцио­нист, ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагно­стики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Сегодня вакцину от вируса гепатита В дети получают еще в роддоме. Однако в период между 1980-ми годами и началом нулевых ее не было в календаре прививок. Поэтому людям моложе 55 лет нужно вакцинироваться от гепатита В, если они не делали этого раньше.

Также не помешает вакцина от кори, так как она очень заразна: один человек может заразить 12–18 других. Лицам младше 35 лет, а также вахтовикам или людям до 55 лет, чья профессиональная деятельность связана с образованием, медициной, социальной сферой, положена бесплатная вакцинация.

Каждые 10 лет любому взрослому нужно повторять вакцинацию от против дифтерии и столбняка, каждый год — от гриппа. Если человек не болел в детстве ветрянкой, ему лучше привиться от ветряной оспы. Это важно, так как взрослые переносят заболевание тяжело.

Вакцина против пневмококка внесена в детский календарь прививок, ведь дети до 5 лет больше всего подвержены этой инфекции, поражающей легкие и оболочки мозга. Однако не меньше в защите нуждаются люди старше 65 и призывники, так как в казарме распространение патогена происходит молниеносно.

Женщинам, особенно планирующим беременность, нужна вакцина от краснухи, так как она опасна для развития плода.

И женщинам, и мужчинам нужна вакцина против вируса папилломы человека. Она защищает от рака шейки матки, полового члена и плоскоклеточной карциномы ануса. Оптимально прививаться в раннем подростковом возрасте, но можно сделать это и позже.

Против вирусного клещевого энцефалита следует привиться тем, кто едет на Алтай, в Новосибирск, Карелию. Против вирусного гепатита А — тем, кто часто путешествует по странам Азии.

Ранее ученые протестировали вакцину от вызывающей слепоту половой инфекции.