В России проверили безопасность сковород из магазинов

Сертифицированные сковороды с антипригарным покрытием, которые продают в России, безопасны. Это показало исследование Роскачества. Однако лучше избегать дешевых товаров на маркетплейсах без документов, маркировки, контактов производителей. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

«Роскачество провело исследование сковород с антипригарным покрытием на соответствие нормам, установленным ГН 2.3.3.972-00 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам)». Работа показала, что сковороды не выделяют в пищу свыше норм такие вещества, как алюминий, железо, ацетальдегид, ксилолы, метиловый, пропиловый, изопропиловый, бутиловый и изобутиловый спирты. Но исследование выявило одно серьезное нарушение. Одна из сковород китайского производства при нагревании выделяла в воду слишком много алюминия, существенно превышая санитарные нормы», — рассказала Завьялова.

В целом вся посуда, которая предназначена для приготовления пищи, безопасна и соответствует необходимым нормативам. Однако нет никаких гарантий в том, что сковорода не будет выделять вредные вещества, особенно в случае дешевых несертифицированных товаров сомнительного качества на маркетплейсах.

«Если нет ни документов, ни маркировки, ни контактов производителей – от такой покупки лучше воздержаться», — заключила эксперт.

Ранее Завьялова рассказала, как определить качество сковороды по внешнему виду.