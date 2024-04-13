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Россиянам рассказали, кому положены бесплатные лекарства

Эксперт Пушков: после процедур на сердце могут быть положены лекарства по ОМС

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Бесплатные лекарства положены в течение двух лет людям с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым провели некоторые операции на сосудах. Об этом aif.ru рассказал советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаил Пушков.

Аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием или катетерная абляция — процедуры, которые позволяют получать бесплатные лекарственные препараты в течение двух лет с момента постановки на диспансерный учет. В список входят более 20 препаратов.

Аортокоронарное шунтирование используют для лечения ишемической болезни сердца, при которой орган страдает от дефицита кислорода. Хирург фактически создает новый сосуд, питающие сердце.

Ангиопластика коронарных артерий со стентированием позволяет восстановить проходимость сосудов, отвечающих за кровоснабжение сердца. Сужение их просвета происходит при атеросклерозе — отложении холестериновых бляшек на стенках.

При катетерной абляции в сердце вводится специальный катетер, который удаляет ткани, вызывающие нарушение сердечного ритма (аритмию). Для этой процедуры обычно не требуется медикаментозный сон и долгая госпитализация.

Все эти заболевания значительно повышают риск сердечной недостаточности и инфарктов и требуют лечения.

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