Врач рассказала о предвестниках инфаркта

У инфаркта миокарда нет никаких предшествующих симптомов, он развивается внезапно, поэтому важно регулярно проверять здоровье даже при отсутствии жалоб. Об этом «ФедералПресс» рассказала лектор Российского общества «Знание», врач-кардиолог Наталья Поленова.

При любой боли в груди нужно обязательно сделать ЭКГ. Однако боль при инфаркте миокарда иногда можно отличить по приступообразному характеру. Также она быстро проходит после приема нитроглицерина и сопровождается неприятным чувством за грудиной.

Предсказать инфаркт миокарда можно лишь с учетом факторов риска человека. Увеличивают вероятность этого состояния, например, курение, сахарный диабет, ожирение, гипертония, мужской пол, пожилой возраст.

До этого врач рассказала, что богатые калием заменители обычной соли значительно снижают риск инфарктов и инсультов у людей с гипертонией.

Ранее кардиолог назвала утомляемость возможным симптомом аритмии.