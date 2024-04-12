Россиянам рассказали о симптомах аритмии

Дискомфорт в груди и ощущение неправильного сердцебиения может быть признаком аритмии. Об этом врач-кардиолог Мария Делова рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Ощущение неправильного сердцебиения, боль в груди, головокружение и чрезмерная утомляемость, когда пациент понимает, что не может продолжать физическую нагрузку, — все эти симптомы могут указывать на аритмию и требуют обращения к врачу.

Расстройству ритма сердцебиения способствуют патологии щитовидной железы, нарушения электролитного баланса, длительное злоупотребление алкоголем. Также в группе риска пациенты с патологиями сердца и сосудов: ишемической болезнью сердца, гипертонией, пороками сердца, сердечной недостаточностью и перенесенными инфарктами миокарда.

До этого врач рассказала, что боли в области сердца после еды могут быть вызваны аритмией, а также снижением давления из-за того, что кровь приливает к органам ЖКТ. Кроме того, изжога может вызвать боли за грудиной, похожие на сбой в работе сердца. Если боль в груди после еды сопровождается одышкой или отдает в левую руку, то нужно срочно обратиться к врачу.

Ранее врач рассказала об особой соли для снижения давления.