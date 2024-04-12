Эмбрионы голодных мышей помогут улучшить лечение рака

Эмбрионы голодных мышей реагируют на дефицит питания замедлением развития. Это показало исследование, опубликованное в журнале Development.

Эмбрионы млекопитающих могут замедлять свой рост, чтобы пережить период стресса, а затем снова начать развиваться, когда условия улучшатся. Этот процесс известен как диапауза и происходит, например, при дефиците еды зимой.

Сравнивая голодных и сытых беременных мышей, ученые обнаружили, что эмбрионы приостанавливали развитие на раннем этапе, когда они представляли собой полый шар из клеток — бластоцисту. Эти эмбрионы оставались жизнеспособными и могли снова начать развиваться при пересадке сытой самке.

Эксперименты показали, что эмбрионы, выращенные в условиях дефицита белков и углеводов, могут приостанавливать свое развитие и дольше выживать в лабораторных условия. Это открытие может привести к улучшению методов лечения бесплодия, например, повысить выживаемость замороженных эмбрионов. Кроме того, спящие раковые клетки, которые сохраняются после химиотерапии, напоминают замершие эмбрионы. Ученые предполагают, что изучение механизма диапаузы может улучшить лечение рака и снизить вероятность рецидива.

Ранее ученые связали деменцию и депрессию с изменением кислотности мозга.