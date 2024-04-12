Россиянам рассказали, кому нужен прием кардиолога раз в три месяца

При гипертонии 2-3 степени назначается диспансерное наблюдение пациента. Частоту осмотров определяет врач, учитывая сердечно-сосудистый риск. Об этом aif.ru рассказал советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаил Пушков.

При гипертонии осмотры пациентов со средним и низким сердечно-сосудистым риском, которые сами контролируют артериальное давление, рекомендуется проводить с интервалом в 4-6 месяцев.

Пациентам с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском нужно проходить диспансерные осмотры не реже одного раза в 3 месяца.

При стабильном течении гипертонии осмотр у кардиолога нужен не реже раза в год, однако интервал посещений нужно уточнить у своего врача.

Регулярный осмотр и лечение значительно снижают риск сердечно-сосудистой катастрофы и повреждения органов-мишеней: почек, сердца, мозга, сосудов.

На каждом приеме врач измеряет артериальное давление и пульс, рост, вес, окружность талии, проводит расчет индекса массы тела. Также не реже раза в год нужны нужны электрокардиограмма и эхокардиография. С такой же частотой выполняют анализы мочи и крови: расчет скорости клубочковой фильтрации, определение холестерина липопротеинов низкой плотности, анализ мочи на альбуминурию в разовой порции мочи.

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