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Врач рассказал, какая головная боль встречается при инсульте

Невролог Мацокин: головная боль с онемением и слабостью встречается при инсульте

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Обратиться к врачу нужно, если головная боль сопровождается тошнотой, слабостью, приводит к пробуждению. Об этих и других красных флагах aif.ru рассказал врач-невролог Игорь Мацокин.

Головная боль при инсульте часто сопровождается мышечной слабостью, апатией и головокружением, скачками артериального давления. Могут возникнуть шум в ушах и нарушения памяти, а при обширных инсультах — онемение рук и ног. Эти симптомы могут пропадать и возвращаться. Они требуют срочного обращения к неврологу. Головную боль при инсульте обычно сложно смягчить обезболивающими.

Головная боль может указывать не только на инсульт, но и на доброкачественные и раковые опухоли мозга. В этом случае она чаще всего наблюдается по утрам. Различают общемозговые проявления (возникают из-за повышения внутричерепного давления и включают боли, тошноту и рвоту, нарушения равновесия, зрения, эпилептические припадки, психические расстройства) и очаговые, которые развиваются из-за локального сдавливания мозга. Симптомы при этом зависят от того, какой именно участок мозга поражен: могут быть нарушения чувствительности и двигательных функций, речи, слуха, вкуса и др.

«Однако все эти проявления неспецифичны для онкологии и могут быть следствием других заболеваний. Больше всего должно настораживать сочетание очаговой и общемозговой симптоматики», — отметил врач.

Ранее врач рассказал, что чаще всего головокружение вызывают болезни уха.

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