Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава «Роскосмоса» назвал «Ангару-А5» «строптивой девушкой»

Борисов назвал «Ангару» «строптивой девушкой», которая «попортила нервы» многим

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» многим «попортила нервы», но эту «строптивую девушку» смогли запустить. Его слова приводит пресс-служба госкорпорации.

«Вчера для нас было очень важное событие, мы попортили нервы, наверное, многим в стране, перенося пуск с 9 на 10, с 10 на 11 апреля, и только 11 числа нам удалось запустить строптивую девушку под названием «Ангара», — сказал Борисов.

Он также поблагодарил всех, кто был задействован в пуске ракеты.

11 апреля «Ангара-А5» впервые взлетела с космодрома Восточный и доставила на орбиту малый космический аппарат «Гагаринец». Изначально старт был намечен на 9 апреля, но дважды откладывался по техническим причинам. «Это были тяжелые три дня», — признал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. По его словам, в переносах полета нет ничего необычного, ведь «ракета еще не набрала необходимого уровня готовности». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин прокомментировал запуск ракеты «Ангара-А5».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами