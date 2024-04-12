Глава «Роскосмоса» назвал «Ангару-А5» «строптивой девушкой»

Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» многим «попортила нервы», но эту «строптивую девушку» смогли запустить. Его слова приводит пресс-служба госкорпорации.

«Вчера для нас было очень важное событие, мы попортили нервы, наверное, многим в стране, перенося пуск с 9 на 10, с 10 на 11 апреля, и только 11 числа нам удалось запустить строптивую девушку под названием «Ангара», — сказал Борисов.

Он также поблагодарил всех, кто был задействован в пуске ракеты.

11 апреля «Ангара-А5» впервые взлетела с космодрома Восточный и доставила на орбиту малый космический аппарат «Гагаринец». Изначально старт был намечен на 9 апреля, но дважды откладывался по техническим причинам. «Это были тяжелые три дня», — признал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. По его словам, в переносах полета нет ничего необычного, ведь «ракета еще не набрала необходимого уровня готовности». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин прокомментировал запуск ракеты «Ангара-А5».