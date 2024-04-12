Ученые назвали новый вид муравьев в честь главного злодея саги о Гарри Поттере

Ученые из Университета Западной Австралии обнаружили новый вид муравьев, обитающих под землей. Насекомым дали имя Leptanilla Voldemort в честь главного злодея фэнтези-саги «Гарри Поттер» писательницы Джоан Роулинг — темного мага Волан-де-Морта. Исследование опубликовано в научном журнале ZooKeys.

По словам специалистов, открытый вид напоминает злого волшебника своей бледностью, стройным телосложением, тонкими ногами и длинными и острыми челюстями. Кроме того, как и антагонисты из мира «Гарри Поттера», эти муравьи предпочитают избегать света и скрываться в тени.

Leptanilla Voldemort нашли в ходе экологического исследования в засушливом регионе Пилбара на севере Западной Австралии.

«В отличие от большинства муравьев, виды Leptanilla живут небольшими колониями, обычно состоящими из королевы и всего около сотни рабочих. Они гнездятся и добывают корм исключительно под землей», — отметил ведущий автор исследования, доктор Марк Вонг.

Ученые отметили, что Leptanilla Voldemort — грозный подземный хищник, способный одолеть многоножку намного крупнее себя.

Ранее ученые назвали в честь Волан-де-Морта новый вид тихоходок.