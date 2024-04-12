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Появились кадры стратосферного прыжка россиян с борта самолета на Северный полюс

«Известия» показали кадры стратосферного прыжка россиян на Северный полюс

Газета «Известия» опубликовала кадры первого в мире стратосферного прыжка на Северный полюс, совершенного россиянами.

Как уточняет издание, прыжок совершили летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко, основатель аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика» Денис Ефремов и летчик-инструктор Александр Лынник.
Они прыгали с кислородными баллонами, поскольку на высоте более 10 тыс. метров уменьшается концентрация кислорода в воздухе.

С борта Ил-76 также было сброшено серверное оборудование, которое будет развернуто на дрейфующей льдине.

11 апреля сообщалось, что запуск российской ракеты-носителя «Ангара-А5» показали в режиме реального времени на больших уличных экранах в разных городах страны.

До этого ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт заявил, что успешный запуск ракеты тяжелого класса «Ангара-А5» говорит о начале эры активного применения тяжелых аппаратов нового поколения.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали, когда российские космонавты выйдут в открытый космос.

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