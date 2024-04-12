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Лукашенко заявил о готовности Белоруссии участвовать в создании космической станции России

Лукашенко: Белоруссия готова принять участие в создании космической станции РФ

Белоруссия готова принять участие в создании российской космической станции. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко во время встречи в Кремле с российским коллегой Владимиром Путиным и недавно вернувшимися с МКС российским космонавтом Олегом Новицким, и белорусской космонавткой Мариной Василевской, передает ТАСС.

«Своя будет космическая станция, «Ангара» все-таки затащит туда это оборудование. Готовы вместе приложиться, чтобы создать эту космическую станцию и вместе работать», — сказал он.

Белорусский лидер отметил, что республика серьезно работает над совместными с Россией космическими программами, два государства, по его словам, и далее будут работать сообща.

«Спутниковые программы делаем вместе, мы с советских времен сохранили заводы по производству спутников. Сейчас пилотируемые полеты. Я говорил Владимиру Владимировичу, что мы и дальше будем вместе работать», — заключил Лукашенко.

На этой же встрече Владимир Путин заявил, что развитие космических технологий помогает решить все задачи, в том числе повышение обороноспособности страны.

Ранее в России показали космоплан для полетов на национальную орбитальную станцию.

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