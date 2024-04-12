Путин рассказал о важности космических технологий

Развитие космических технологий помогает решить все задачи, в том числе повышение обороноспособности страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с белорусским коллегой Александром Лукашенко и недавно вернувшимися с МКС российским космонавтом Олегом Новицким, и белорусской космонавткой Мариной Василевской, передает ТАСС.

«Без космоса нельзя эффективно решить вообще ни одной задачи на Земле. Это повышение обороноспособности, современные новые материалы, лекарственные препараты, логистика, передвижения. Куда пальцем ни ткнешь, везде есть применение космическим технологиям», — сказал российский лидер.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество РФ и Белоруссии в космической сфере началось гораздо раньше, чем подготовка полета первой белорусской космонавтки. Он подчеркнул, что взаимодействие Российской Федерации и Белоруссии в космосе будет расширяться.

Ранее в РФ показали космоплан для полетов на национальную орбитальную станцию.