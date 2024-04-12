Ученые нашли источник самого мощного взрыва со времен рождения Вселенной

Международная группа астрофизиков с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» обнаружила источник самого мощного взрыва в истории космоса со времен рождения Вселенной. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Это событие известно как BOAT, что расшифровывается с английского как Brightest of All Times, то есть «самое яркое за все времена».

BOAT впервые зафиксировали 9 октября 2022 года с помощью гамма- и рентгеновских телескопов. Явление выглядело как невероятно мощная вспышка гамма-лучей, за которой последовало затухающее свечение на многих длинах волн излучения. Яркость BOAT более чем в 10 раз превосходила любые другие инциденты подобного типа.

Астрофизики установили, что взрыв произошел где-то в районе созвездия Стрельца. Как показали дальнейшие наблюдения, исключительная яркость вспышки скрыла любые потенциальные признаки взрыва сверхновой в первые недели и месяцы после события.

По словам руководителя научной группы Питера Бланшара из Северо-Западного университета в США, эффект, известный как послесвечение гамма-всплеска, напоминал яркие фары автомобиля, свет которых не дает увидеть за ним саму машину.

Когда послесвечение ослабло, астрофизики нашли искомую сверхновую. Оказалось, что она находится в 2,4 млн световых лет от Земли. Ученые отметили, что породившая BOAT сверхновая оказалось довольно заурядной по космическим меркам. Экстремальная сила вспышки, вероятно, была вызвана быстрым вращением звезды, за счет которого энергия сфокусировалась в узкий и невероятно интенсивный луч.

Исследователи надеются в будущем лучше изучить феномен BOAT, поскольку он поможет понять, как в космосе образуются тяжелые элементы.

Ранее ученые засняли последствия взрыва сверхновой на снимке рекордного масштаба.