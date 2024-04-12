Эксперт объяснил, как здравоохранение связано с освоением космоса

Освоение космоса дает много полезного другим сферам, в том числе здравоохранению. Об этом в интервью РИАМО заявил профессор кафедры государственного и муниципального управления Московского областного филиала Президентской академии Иван Хамалинский.

«Простой пример: сегодня специальные костюмы для космонавтов медицина успешно использует для лечения пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата», — пояснил Хамалинский.

12 апреля отмечается День авиации и космонавтики. Именно в этот день в 1961 году космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин приземлился на парашюте неподалеку от деревни Смеловка Саратовской области. В этих местах он учился летать — и здесь же Земля приняла первого человека, побывавшего в космосе. Корреспондент «Газеты.Ru» провела два дня в местах, связанных с именем Гагарина, и рассказала, почему в День космонавтики нужно оказаться именно здесь.

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