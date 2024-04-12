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Названа неожиданная причина тяги к соленой пище

Daily Mail: интенсивные тренировки могут обострить тягу к соленому

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Shutterstock

Американский диетолог Эрин Палински-Уэйд рассказала изданию Daily Mail, что желание есть больше соленой пищи может быть связано с дефицитом натрия в организме из-за усердных высокоинтенсивных тренировок.

Врач объяснила, что при выполнении интенсивных физических упражнений из организма выводится большое количество воды путем потоотделения. Недостаток жидкости тренирующиеся люди обычно восполняют, потребляя много воды и других напитков. Тем не менее, в процессе потоотделения тело теряет не только жидкость, но и натрий.

Натрий — это активный компонент водно-солевого обмена в организме. Он необходим для проведения нервных импульсов и образования костной ткани, но его основная функция — это поддержание объема внеклеточной жидкости, который определяет количество циркулирующей крови и кровяное давление. При восполнении запасов жидкости на тренировке в организм не поступает задерживающий воду натрий, что ведет к нарушениями водно-солевого обмена.

Если человек регулярно тяжело тренируется — недостаток натрия усугубляется. По этой причине у некоторых физически активных людей (особенно у новичков) усиливается тяга к соленой пище, которая помогает удерживать в организме жидкость и избегать обезвоживания.

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