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Стало известно, как предотвратить приступ мигрени

Daily Mail: питьевой режим помогает сократить частоту приступов мигрени

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Британский терапевт Хана Патель рассказала изданию Daily Mail, что употребление достаточного количества жидкости и ограничение обезвоживающих продуктов и напитков (кофе, алкоголя) может снизить частоту приступов мигрени.

Врач объяснила, что мигрень может длиться от двух часов до трех дней. Иногда перед приступом мигрени у пациентов появляются предупреждающие симптомы, такие как чувство усталости, боль в шее, перепады настроения и усиление тяги к определенной пище. Усугублять мигрень может яркий свет и громкие звуки.

По словам Патель, некоторые люди справляются с неприятными симптомами, используя лекарства, отпускаемые без рецепта (такие как ибупрофен и парацетамол). Однако наилучшие результаты дает комплексное лечение и профилактика. Для снижения частоты приступов мигрени в долгосрочной перспективе врач рекомендует регулярно выполнять физические упражнения и соблюдать питьевой режим. При этом важно исключить из рациона продукты и напитки, выводящие воду (алкоголь, кофе).

Также доктор посоветовала страдающим мигренью людям проанализировать частоту и характер появления головных болей для обнаружения так называемых «триггеров» — ситуаций или действий, провоцирующих приступы. Дальнейшее избегание таких потенциально опасных ситуаций поможет предотвращать приступы мигрени.

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