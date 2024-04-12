Названы важнейшие биомаркеры затяжного COVID-19

Ученые из Парижского университета в составе научного коллектива выявили два важнейших биомаркера затяжного COVID-19 — повышенный уровень ферритина и сниженное количество липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) в крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinics.

В исследовании приняли участие 88 пациентов с затяжным COVID-19 разной степени тяжести и 29 здоровых добровольцев. Постковидный синдром или «затяжной COVID-19» — это комплекс симптомов, которые беспокоят человека после перенесенного COVID-19, когда острая фаза проявления инфекции завершилась. Распространенные жалобы при постковидном синдроме включают затуманенность сознания, апатию, мышечную и психологическую усталость, головную боль, одышку, нарушения памяти, бессонницу и потерю концентрации внимания.

Ученые взяли у каждого испытуемого образцы крови для анализов. Они стремились выяснить, какие метаболические изменения крови могут свидетельствовать о постковидном синдроме.

Оказалось, что плохое самочувствие при тяжелом затяжном COVID-19 коррелировало с почти двухкратным повышением уровня ферритина в организме. Ферритин — это сложный белковый комплекс (железопротеид), выполняющий роль основного внутриклеточного депо железа у человека и животных. Другим биомаркером постковидного синдрома выступило снижение количество липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) в крови. Липопротеиды высокой плотности — это единственная фракция холестерина, которую называют «хорошим» и «полезным».

Ученые объяснили, что накопление железа и продуктов окисления липидов и организме приводит к снижению его антиоксидантной защиты (способности защищать клетки от разрушения особыми формами кислорода). Также такие метаболические изменения способствуют ослаблению митохондрий (энергетических компонентов клеток), что выступает причиной плохого самочувствия.

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