Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые разгадали загадку инженерного гения термитов

eLife: испарение влаги из глины помогает термитам возводить сложные структуры

close
100%
Liu Yanming/Xinhua/Global Look Press

Международная группа ученых из Великобритании, Франции и Италии выяснила, каким образом термитам удается строить огромные сооружения с продуманной вентиляцией и галереями, координируя работу миллионов насекомых. Исследование опубликовано в научном журнале eLife.

Для проведения лабораторного эксперимента на термитах специалисты создали небольшие арены с искусственными конструкциями разной высоты и формы, используя влажную глину.

Наблюдения показали, что термиты целенаправленно создают структуры со значительной кривизной поверхностей. Однако было непонятно, как существа так точно оценивают кривизну возводимых ими структур.

Исследователи предположили, что насекомые полагаются на испарение воды и влажность.

Термиты очень чувствительны к уровню влажности из-за своего тонкого экзоскелета и мягкой кожи. Содержание воды в атмосфере ниже уровня 70% может быть для них губительным.

Чтобы проверить догадку, ученые пропитали глину на тестовых площадках солевым раствором. Когда вода улетучивалась из состава, она оставляла кристаллы соли в местах наибольшего испарения — ими оказались концы колонн и углы стен. Эти точки совпали с местами, которые постоянно выбирали термиты для продолжения строительства.

Специалисты отметили, что их открытие служит примером очень простого природного решения очень сложной проблемы.

Ранее термиты подсказали инженерам новый метод проектирования материалов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами