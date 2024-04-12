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Ученые раскрыли магнитный секрет туманности Яйцо Дракона

Science: магнитное поле туманности Яйцо Дракона возникло при слиянии звезд

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NASA, ESA, CSA, STScI

Группа астрономов Европейской Южной обсерватории в Чили изучила редкую звездную туманность NGC 6164/6165, также известную под названием Яйцо Дракона из-за эллиптической формы. Ученые выяснили, откуда у одной из входящих в туманность звезд взялось магнитное поле. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Туманность Яйцо Дракона состоит из двух молодых звезд в 30 и 26,5 раза массивнее нашего Солнца соответственно. Система расположена в 3,7 тыс. световых лет от Земли в созвездии Наугольника.

«Драконье» название туманности NGC 6164/6165 связанно с ее эллиптической формой и близостью к более крупной туманности NGC 6188, известной как Сражающиеся драконы Ара. Облака газа в этой структуре напоминают мифических монстров, сошедшихся в битве.

Ученых интриговало наличие магнитного поля у одной из звезд в туманности, поскольку среди крупных (в восемь и более раз массивнее Солнца) светил лишь 7% обладают таким свойством.

Как выяснили астрономы, при зарождении системы 4-6 млн лет назад в ней было три звезды. Однако впоследствии две звезды слились воедино, приобретя необычные магнитные свойства при смешивании вещества. Излишки материала выбросило наружу, где они образовали наблюдаемую туманность.

Исследователи отметили, что это событие случилось совсем недавно по космическим меркам — около 7,5 тыс. лет назад.

По мнению специалистов, наличие магнитного поля у других звезд-гигантов также может объясняться поглощением других звезд в ходе эволюции.

Ранее ученые нашли в нашей галактике древние звезды, которые обновились за счет пожирания своих соседей.

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