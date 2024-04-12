Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, что спинной мозг может обучаться независимо от головного мозга

Science: в спинном мозге есть нейронные цепи для обучения движениям

close
100%
Shutterstock

Международная группа ученых из Бельгии и Японии выяснила, что спинной мозг «умнее», чем предполагалось. Оказалось, что эта часть нервной системы человека обладает собственными структурами для обучения и адаптации информации независимо от головного мозга. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Специалисты разработали экспериментальную установку, позволившую изучить адаптацию спинного мозга к обучению и запоминанию на примере мышей.

В тестах участвовали экспериментальная мышь и контрольная мышь, задние лапы которой свободно свисали. Если задняя нога экспериментальной мыши слишком сильно опускалась вниз, она подвергалась неприятной электростимуляции. Контрольная мышь одновременно получала такую ​​же стимуляцию, но не связанную с положением ее собственных ног. Всего за 10 минут экспериментальные мыши поняли, что лучше держать задние лапы как можно выше. Эта память сохранилась спустя сутки.

В ходе дальнейших опытов с трансгенными мышами, у которых были отключены разные наборы спинальных нейронов, ученые выяснили, что за двигательное обучение отвечают нейронные цепи в верхней части спинного мозга. В то же время запоминание информации зависит от другой нейронной группы, находящейся внизу спинного мозга.

По словам специалистов, их открытие бросает вызов представлению, что двигательное обучение и двигательная память ограничены головным мозгом. Результаты исследования помогут разработать новые методы восстановления при травмах позвоночника.

Ранее ученые нашли способ повысить эффективность лечения болей в спине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами