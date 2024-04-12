Ученые выяснили, что спинной мозг может обучаться независимо от головного мозга

Международная группа ученых из Бельгии и Японии выяснила, что спинной мозг «умнее», чем предполагалось. Оказалось, что эта часть нервной системы человека обладает собственными структурами для обучения и адаптации информации независимо от головного мозга. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Специалисты разработали экспериментальную установку, позволившую изучить адаптацию спинного мозга к обучению и запоминанию на примере мышей.

В тестах участвовали экспериментальная мышь и контрольная мышь, задние лапы которой свободно свисали. Если задняя нога экспериментальной мыши слишком сильно опускалась вниз, она подвергалась неприятной электростимуляции. Контрольная мышь одновременно получала такую ​​же стимуляцию, но не связанную с положением ее собственных ног. Всего за 10 минут экспериментальные мыши поняли, что лучше держать задние лапы как можно выше. Эта память сохранилась спустя сутки.

В ходе дальнейших опытов с трансгенными мышами, у которых были отключены разные наборы спинальных нейронов, ученые выяснили, что за двигательное обучение отвечают нейронные цепи в верхней части спинного мозга. В то же время запоминание информации зависит от другой нейронной группы, находящейся внизу спинного мозга.

По словам специалистов, их открытие бросает вызов представлению, что двигательное обучение и двигательная память ограничены головным мозгом. Результаты исследования помогут разработать новые методы восстановления при травмах позвоночника.

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