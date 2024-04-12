Врач объяснила, что делать при боли в ушах

При ушной боли нельзя использовать капли для ушей, так как это может затруднить осмотр у врача. Об этом Тульской службе новостей рассказала главный врач детской поликлиники АЛЬФСКРИН Татьяна Фельдбуш.

Основные причины боли в ушах — это средний отит (вызывается вирусами и бактериями) или невралгия. Лечатся они по-разному, и чтобы отличить два заболевания, лучше всего обратиться к врачу. Перед этим не следует пытаться лечить себя каплями в уши: они могут окрасить барабанную перепонку, либо она может поменять цвет из-за местной аллергической реакции. Осмотр при этом будет затруднен.

Опасно и греть уши: в случае инфекции это может привести к распространению гнойного процесса, в том числе на мозг. Также не стоит мочить уши или закрывать их ватой: микробы из нее могут инфицировать ухо. Кроме того, отсутствие вентиляции благоприятно для развития грибковой флоры и других патогенов.

«При возникновении боли вы можете принять системный обезболивающий препарат и в течение суток обратиться к врачу-оториноларингологу», — объяснила Фельдбуш.

Ранее врач рассказал, что чаще всего головокружение вызывают болезни уха.