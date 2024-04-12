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Врач назвала опасную ошибку при похудении

Эндокринолог Жилякова: при похудении важно учитывать не только калорийность пищи

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Подсчет калорий — очень эффективный инструмент похудения, однако важно не относиться к пище как к источнику только энергии. Об этом во «ВКонтакте» рассказала врач-эндокринолог ГБУЗ ТО «Областная Больница 13» Наталия Жилякова.

Пища — источник витаминов и микроэлементов, которые представляют собой конкретные вещества. Но также она необходима для получения энергии. Ее мерой являются калории, которые не имеют физического воплощения. Суточная потребность человека в калории складывается из базального метаболизма (энергии для дыхания, пищеварения, биения сердца) и энергии для физической активности. Потребность в калориях у всех людей разная и зависит от пола, роста и веса, возраста, наличия болезней и уровня активности.

Расчет калорийности — очень эффективный инструмент похудения. Однако нужно понимать, что количество калорий в пище не равно ее пищевой ценности, отметила врач.

«Нельзя допускать, чтобы из-за дефицита калорий страдала пищевая ценность. Питание должно быть сбалансировано по содержанию белков, жиров, углеводов и калорийности. В противном случае вместе с желаемым весом можно получить серьезные проблемы со здоровьем», — подчеркнула Жилякова.

Ранее врач рассказала, как устроить отдых от диеты для лучшего похудения.

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