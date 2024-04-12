Россиянам рассказали об особой соли для снижения давления

Людям с гипертонией можно заменить обычную поваренную соль на калиевую: доказано, что это снижает риск инсультов и летальных исходов. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Людмила Саламатина.

«Избыток натрия в рационе и недостаток калия являются хорошо установленными причинами гипертонии. Доказано, что ограничение натрия в диете снижает давление на 10 миллиметров ртутного столба, что сравнимо с эффектом после приема некоторых антигипертензивных препаратов. В последние 50 лет проведено много клинических исследований, в каждом из которых данный факт подтвержден с высокой степенью достоверности. Так, по результатам крупнейшего исследования заменителей соли, обогащенных калием — Salt Substitute and Stroke Study (SSaSS), установлено, что вместе со снижением давления падает риск инсульта и преждевременного летального исхода», — рассказала Саламатина.

В этом исследовании приняли участие более 20 тысяч пациентов. Заменители соли не приводили к опасному повышению калия или другим побочным эффектам. Однако вместо замены соли на калиевую лучше придерживаться здоровой диеты, считает врач.

«Артериальная гипертония с точки зрения причин, течения и исходов – заболевание многофакторное. Ограничение приема в пищу поваренной соли – лишь один из возможных механизмов влияния на болезнь. Преимущество диеты в том, что она может повлиять на большее число факторов. Полной замены натрия на калий при соблюдении правил питания не требуется. Вопрос о замене на калиевые добавки актуален в тех случаях, когда человек не в силах отказаться от поваренной соли», – объяснила кардиолог.

Для профилактики и лучшего контроля гипертонии врач рекомендовала диету DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension – диетический подход к предотвращению гипертонии). Она также снижает уровень холестерина в крови и общий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ограничение поваренной соли – важная часть этой диеты.

«Если еда кажется пресной, используйте лимон, травы, – они придадут блюдам приятный яркий вкус. Здоровым людям можно потреблять до 8-10 г поваренной соли в день и также не нужно потреблять ее заменители для профилактики гипертонии», — объяснила кардиолог.

Ранее ученые выяснили, что гипертония повышает риск деменции у людей старше 47 лет.