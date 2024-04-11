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Врач назвал самую частую причину головокружения

Отоневролог Воронов: чаще всего головокружение вызывают болезни уха

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Головокружение могут вызывать 83 различных состояния, в большинстве случаев — это заболевания уха. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал врач-отоневролог Виктор Воронов.

По словам врача, 65-70% случаев хронического головокружения связаны с заболеваниями уха, так как в нем расположен вестибулярный аппарат. В 10-15% случаев головокружения возникают по психосоматическим причинам. Еще 5% обусловлены неврологическими расстройствами. Реже могут влиять нарушения со стороны сердца, эндокринной и других систем.

Если головокружение сопровождается нарушениями движения, речи или мышечной силы, то нужно вызвать скорую помощь, так как возможен инсульт. Если невролог в больнице исключит это, больного должен посмотреть отоларинголог.

До этого врач рассказала, что головокружение может быть симптомом выраженного дефицита железа или даже анемии. При лечении этих состояний используют препараты для перорального приема или внутривенного введения. Выбор зависит от выраженности симптомов и переносимости железа и осуществляется врачом.

Ранее ученые назвали причину полумиллиона летальных случаев из-за инсульта.

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