Имплант для стимуляции нерва эффективно лечит храп, выяснили ученые

Стимуляция подъязычного нерва избавила от апноэ во сне 4-летнего мальчика с синдромом Дауна. Результаты исследования опубликованы в журнале PEDIATRICS.

Синдром обструктивного апноэ во сне поражает около 5% детей в целом и 80% детей с синдромом Дауна. При этом состоянии происходят остановки дыхания во сне (часто сопровождаются храпом) и развивается дефицит кислорода, что приводит к нарушению развития мозга и легких. У взрослых апноэ во сне повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В мае 2023 года ученые имплантировали устройство для стимуляции управляющего языком нерва 4-летнему мальчику с синдромом Дауна и апноэ во сне. Устройство обнаруживает, когда дыхательные пути блокируются, и посылает электрический импульс в подъязычный нерв, заставляя его выдвигаться вперед, при этом открывая дыхательные пути. Способ имплантации модифицировали, чтобы не мешать росту ребенка.

Через месяц сон пациента улучшился, а показатель тяжести апноэ снизился на 40%. Сейчас он может спать около 10 часов за ночь. Раньше мальчику приходилось спать в специальной маске для CPAP-терапии апноэ, которую он снимал до 15 раз за день. При этом родителям приходилось вставать, чтобы помочь ему. Семья мальчика отметила, что он стал легче просыпаться по утрам, дольше удерживает внимание при обучении, а также значительно ускорилось его обучение словам.

В 2014 году в США одобрили устройство для стимуляции подъязычного нерва. Спустя год его эффективность и безопасность была доказана для подростков, а теперь и для детей младшего возраста. Для лечения детей обычно применяют удаление аденоидов и миндалин, однако они не всегда эффективны для детей с синдромом Дауна.

Ранее ученые связали деменцию и депрессию с изменением кислотности мозга.