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Молодая африканка два года прожила с растущим в глазу паразитом

JAMA: у 28-летней жительницы Конга из глаза извлекли живую личинку

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Calidris minuta

Группа ученых-медиков из Бельгии и Конго описала редкий случай заражения глаза человека паразитом, передающимся от рептилий к людям. Источником инфекции могло стать мясо крокодила. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Ophtahlmology.

Пациенткой оказалась 28-летняя жительница города Басанкусу в Конго, которая решила обратиться к врачам из-за странного образования в уголке глаза. Женщина рассказала, что причина ее беспокойства появилась два года назад и постепенно увеличивалась в размерах. При осмотре оказалось, что эта масса способна двигаться.

Когда объект извлекли хирургическим путем, оказалось, что это была бледная личинка длиной около сантиметра. Существо относилось к виду Armillifer grandis (A. grandis) из семейства пентастомидов — паразитических червей, обычно живущих в организмах змей.

По словам пациентки, она никогда не ела и не трогала змей, однако часто употребляла мясо крокодилов. По мнению врачей, оно и стало источником заражения, поскольку пентастомиды могут инфицировать и другие виды пресмыкающихся.

Ранее в США у 52-летнего мужчины нашли в мозгу ленточных червей, которые обычно заражают свиней.

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