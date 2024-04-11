Вечерние тренировки помогают похудеть быстрее, выяснили ученые

Исследователи из университета Сиднея в Австралии обнаружили, что тренировки после 18:00 сжигают больше калорий. Это связано с возможностью организма предоставить больше энергии для занятий из-за вечернего повышения уровня сахара в крови. Результаты научной работы опубликованы в журнале Diabetes Care.

В ходе восьмилетнего исследования ученые проанализировали режимы тренировок почти 30 тысяч добровольцев, средний возраст которых составил 62 года. Для получения усредненного представления о двигательных привычках участников исследователи отслеживали их физическую активность с помощью фитнес-трекеров в течение недели. После сбора необходимой информации испытуемые были разделены на четыре группы в зависимости о времени их пиковой активности (утро, день, вечер, ночь).

Результаты показали, что у людей с ожирением, которые занимались спортом после 18:00, риск летального исхода по различным причинам снижался на 61%. Вероятность развития сердечных заболеваний уменьшалась на 36% по сравнению с таковой у добровольцев, ведущих пассивный образ жизни. Дневные упражнения приносили менее выраженный положительный эффект.

Кроме того, тренировки в вечернее время (с 18:00 до полуночи) коррелировали с лучшими результатами в похудении. Ученые объяснили, что ближе к концу дня уровень сахара в крови естественным образом повышается. В ходе выполнения упражнений мышцы могут выводить его избыток из кровотока и использовать в качестве топлива. Это помогает тренироваться эффективнее и дольше, сжигая большее количество калорий.

Ранее выяснилось, что короткие тренировки снижают риск развития рака.