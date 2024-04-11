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Ученые выяснили, как люди получили уши и зубы в ходе эволюции

Nature: зубы и уши развились у млекопитающих в юрском периоде

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Nobu Tamura

Международная группа ученых из Китая, США и Австралии выяснила, когда у млекопитающих впервые появились уши и зубы. Эти характерные черты в ходе эволюции унаследовали и люди. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Палеонтологи изучили четыре окаменелости возрастом более 164 млн лет, относящихся к юрскому периоду. Три из них оказались останками шуотериид: маленьких существ размером с мышь.

Специалисты сопоставили зубы шуотериид с докодонтами — другой группой млекопитающих, которая рано ответвилась от других видов. Ученые пришли к выводу, что шуотерииды находились ближе к докодонтам, чем считалось раньше.

Исследователи также сравнили более древних животных с шуотериидами и обнаружили недостающее звено эволюции, показавшее переход от рептилий с одной костью в среднем ухе к млекопитающим, у которых три кости в среднем ухе.

По словам палеонтологов, загадку развития среднего уха у млекопитающих деятели науки не могли разгадать со времен Чарльза Дарвина.

Ученые добавили, что маленькие существа, сновавшие под ногами динозавров, оказались важной вехой для эволюции современных видов, включая людей.

Ранее изучение внутреннего уха ископаемой обезьяны дало понять, как приматы перешли к прямохождению.

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