Ракета «Ангара-А5» вывела на орбиту новый спутник

Разгонный блок «Орион», запущенный в космос в ходе первого старта тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5», вывел на орбиту малый спутниковый аппарат «Гагаринец». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале государственной корпорации «Роскосмос».

В заявлении отмечается, что спутник был выведен на низкую околоземную орбиту. При этом в настоящее время разгонный блок «Орион» продолжает работу по выводу испытательной полезной нагрузки, подчеркнули в корпорации.

«Сегодня разгонный блок <...>, запушенный первой ракетой-носителем «Анагара-А5» с космодрома Восточный, доставил на низкую околоземную орбиту малый космический аппарат «Гагаринец», — говорится в публикации.

По данным «Роскосмоса», спутник имеет формат Cubesat 3U и был создан частной компанией Avant Space. Основной целью разработки данного космического аппарата является отработка технологий создания спутников.

9 апреля на космодроме Восточный должен был состояться первый запуск тяжелой ракеты-носителя «Анагара-А5». Однако в последний момент пуск отменили, так как возникли неполадки с системой наддува бака окислителя в центральном блоке.

В результате запуск перенесли на следующий день, но специалисты вновь зафиксировали сбой. В этот раз проблема была связана с системой контроля запуска двигателя ракеты.

11 апреля стало известно, что специалисты устранили все неполадки и готовы запустить «Анагару-А5». Ракета успешно стартовала с космодрома Восточный в 12:00 мск.

Ранее российские специалисты успешно вывели на орбиту новый спутник зондирования Земли.