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Ученые предупредили о риске разрушения морских льдов Антарктиды мощными течениями

NatComms: подъем теплых вод в Антарктике может повысить уровень мирового океана

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Mark Ralston/AP

Международная группа ученых из Южной Кореи и Японии пришла к тревожным выводам насчет будущего морских ледников Антарктиды. Их стабильности угрожают сильные океанические течения. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Шельфовые ледники Пайн-Айленд и Туэйтс остаются одними из наиболее быстро меняющихся в Антарктиде и представляют особый интерес из-за их уязвимости к потеплению океанских вод. Они действуют как массивные барьеры, удерживающие континентальные ледники от стекания в океан.

Однако их быстрое таяние и потенциальный коллапс представляют собой серьезную угрозу для прибрежных сообществ во всем мире из-за повышения уровня мирового океана.
Команда выяснила, что взаимодействие между подводными потоками и дном океана ускоряет перенос теплых водных масс на меньшие глубины. Этот процесс вносит существенный вклад в таяние шельфовых льдов в море Амундсена на западе Антарктики.

Исследователи обратили внимание на «глубину термоклина», которая представляет собой глубину границы между более теплыми глубокими водами и более холодными поверхностными водами. Изменения глубины термоклина существенно влияют на приток теплой воды к шельфовым ледникам.

До сих пор считалось, что усилившиеся западные ветры к северу от моря Амундсена перемещали океанские течения вдоль разлома шельфа, неся более теплую воду к полостям шельфового ледника. Это явление особенно ярко проявляется во время климатического явления Эль-Ниньо.

Однако новые результаты показывают, что ветры влияют на этот процесс не так сильно, как это делают глубинные течения. Открытие позволит по-новому оценить прогнозы таяния ледяного барьера на шельфе Антарктиды.

Ранее ученые выяснили, что гигантский морской ледник Росса размером с Францию в Антарктиде постоянно качается.

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