Ученые обнаружили гигантские запасы метана на Уране и Нептуне

Астрономы из Израильского технологического института выяснили, что состав Урана и Нептуна значительно отличается от первоначальных предположений. Далекие планеты содержат огромное количество метанового льда, что потенциально решает загадку их образования. Исследование опубликовано на портале научных материалов arXiv.

Ученые долгое время считали, что Уран и Нептун богаты замерзшей водой. Это предположение было основано на данных с аппарата «Вояджер-2», который пролетел мимо них в 1980-х годах.

Чтобы лучше понять состав ледяных планет, астрономы разработали модели, отвечающие физическим свойствам, которые измерил «Вояджер-2».

По словам авторов работы, предыдущие исследования Урана и Нептуна не учитывали способ формирования этих космических тел. Планеты родились из пылевых облаков, а затем поглотили или срослись с объектами, известными как планетезимали. Планетезимали напоминали современные кометы, такие как 67Р/Чурюмова-Герасименко. Они богаты углеродом, но на них мало воды.

Как показали симуляции, известным критериям Урана и Нептуна лучше всего отвечают модели с большим содержанием метана. Согласно расчетам, в метановый лед может составлять 10% массы обеих планет.

Ученые считают, что такое количество метана вполне могло возникнуть при реакции водорода с углеродом из планетезималей. Для подобных процессов требуется огромное давление и температуры, но это соответствует условиям зарождающихся планет.

Ранее астрономы открыли три новые луны в Солнечной системе.