Ракету «Ангара-А5» с третьей попытки запустили с Восточного

Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» 11 апреля в 12:00 успешно стартовала с космодрома Восточный. Трансляцию запуска ракеты вела госкорпорация «Роскосмос».

«Ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и в настоящее время выводит испытательную полезную нагрузку на заданную орбиту!» — сообщила компания.

9 апреля на космодроме Восточный в Амурской области должны были впервые испытать построенный недавно стартовый комплекс «Амур» и отправить в космос ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5». В последний момент пуск ракеты был отменен из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока.

10 апреля запуск также отменили. По словам главы «Роскосмоса», это было связано со сбоем системы контроля запуска двигателя.

Третью попытку пуска назначили на 11 апреля. По словам, первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Дениса Кравченко, недочеты, которые удалось выявить во время переносов пусков, удалось устранить.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали, когда российские космонавты выйдут в открытый космос.