Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ракету «Ангара-А5» с третьей попытки запустили с Восточного

«Роскосмос» сообщил об успешном пуске ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный

close
100%
Роскосмос

Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» 11 апреля в 12:00 успешно стартовала с космодрома Восточный. Трансляцию запуска ракеты вела госкорпорация «Роскосмос».

«Ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и в настоящее время выводит испытательную полезную нагрузку на заданную орбиту!» — сообщила компания.

9 апреля на космодроме Восточный в Амурской области должны были впервые испытать построенный недавно стартовый комплекс «Амур» и отправить в космос ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5». В последний момент пуск ракеты был отменен из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока.

10 апреля запуск также отменили. По словам главы «Роскосмоса», это было связано со сбоем системы контроля запуска двигателя.

Третью попытку пуска назначили на 11 апреля. По словам, первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Дениса Кравченко, недочеты, которые удалось выявить во время переносов пусков, удалось устранить.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали, когда российские космонавты выйдут в открытый космос.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами