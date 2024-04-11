Названо ключевое лекарство, которое может затормозить эпидемию ожирения

Препарат «Оземпик» (и его российские аналоги «Семавик» и «Квинсента») зарекомендовал себя как средство, способное затормозить эпидемию ожирения, однако делать его безрецептурным препаратом еще рано из-за возможных побочных реакций и неправильного применения, рассказал «Газете.Ru» заместитель директора по науке Федерального исследовательского центра оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий Павел Волчков.

«Например, одна из побочных реакций заключается в том, что при приеме препарата замедляется локомоторная функция ЖКТ и, в частности, деятельность желудка. Фактически съеденная пища там застревает, уменьшается уровень пищеварения, это провоцирует тошноту и другие проблемы», – объяснил Волчков.

Действие препарата основано на том, что при его приеме у человека снижается не только аппетит, но и пропадает желание пить. Это может стать серьезной проблемой.

«Человеку придется заставлять себя пить, а все, что нужно делать через силу, как правило не делается. Высок риск того, что как только человек перестанет испытывать жажду, он перестанет и пить. Как только он будет употреблять недостаточное количество жидкости, нарушится работа мочевыделительной системы, произойдет дегидратация организма», – описал Волчков.

По словам Волчкова, «Оземпик» и подобные ему лекарственные средства нельзя делать безрецептурными, – в попытке похудеть человек может начать принимать препарат неправильно.

«Этот препарат отбивает аппетит, и, если человек совсем перестанет есть, это может привести к проблемам со здоровьям вплоть до летального исхода. Поэтому делать его безрецептурным рано, – он появился только недавно и специалистам еще нужно понаблюдать за тем, насколько он безопасен», – заключил Волчков.

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