Врач назвал лучший способ профилактики деменции

Все упражнения, которые обеспечивают когнитивную стимуляцию, положительно влияют на мозг. Однако для профилактики деменции лучше всего подходят упражнения, которые не стимулируют мозговую активность в момент их выполнения, а дают человеку новые знания, то есть увеличивают когнитивный резерв, рассказал «Газете.Ru» врач-гериатр, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев.

«Пальчиковая гимнастика, кроссворды, судоку – это когнитивное стимулирование мозга, однако все вышеперечисленные методы не приводят к увеличению когнитивного резерва, они просто в данную минуту обеспечивают когнитивную стимуляцию головного мозга», – объяснил Прощаев.

По его словам, когнитивный резерв может создаваться с помощью новых знаний, нужны именно образовательные практики.

«Они могут быть профессиональными: например, если человек продолжает трудиться в пожилом возрасте, то может приобретать новые профессиональные знания, расширять свои профессиональные умения и навыки. Если же человек не работает, он может повышать свой уровень образования различными способами: изучать иностранные языки, осваивать игру на музыкальных инструментах, читать новую литературу, проводить анализ прочитанного, смотреть и обсуждать новые фильмы. Активное обсуждение этой информации — это повышение уровня образования», – отметил специалист.

Однако все эти образовательные практики хороши для людей, у которых сохранены когнитивные функции либо есть какие-то начальные небольшие нарушения.

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