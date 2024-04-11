Создан новый способ лечения катаракты

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) запатентовали метод фиксации искусственного хрусталика при его подшивании к радужке для лечения катаракты. Это сделает операции по лечению катаракты более безопасными и эффективными для пациентов и позволит снизить риски осложнений. По предложенной методике прооперировано уже более 50 пациентов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

Нарушение связочного аппарата хрусталика встречается в 3–15 % случаев у пациентов с катарактой, обычно это приводит к слепоте.

«При катаракте с выраженным дефектом связочного аппарата хрусталика офтальмохирурги прибегают к внекапсулярному креплению интраокулярной линзы (искусственного хрусталика). Самая популярная техника при проведении таких операций — подшивание линзы (S-образной модели искусственного хрусталика) к радужной оболочке», – рассказал главный разработчик способа, доцент кафедры «Челюстно-лицевая хирургия» Медицинского института ПГУ Евгений Ивачев.

Большинство техник этой операции несут определенные риски. К примеру, есть риск ассиметрично зафиксировать искусственный хрусталик к радужке, что повлечет ухудшение зрения, или уронить его на глазное дно, что влечет за собой более сложную операцию по его удалению.

Кроме того, офтальмологические манипуляции этими способами требуют использования большого количества хирургических инструментов – рассеивание внимания хирурга между удержанием, например, крючка и наложением швов может привести к травматизации.

Чтобы избежать этих проблем, ученые предложили подвешивать искусственный хрусталик на крючкообразные ирис-ретракторы (инструмент для расширения зрачка), таким образом происходит централизация линзы и хирургу не нужно ее удерживать самостоятельно. Человеческий хрусталик затем удаляют и на его место становится искусственный.

«Нам удалось минимизировать риски интраоперационных осложнений при помощи нашей методики», – заключил Ивачев.

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