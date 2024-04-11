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Названа скрытая причина рака легких у некурящих

OSU: бесцветный газ радон может быть причиной рака легких у некурящих

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Depositphotos

Ученые из онкологической больницы Джеймса при университете Огайо в США рассказали, что вдыхание бесцветного радиоактивного газа природного происхождения радона может провоцировать развитие рака легких. При этом осведомленность населения об этом факторе риска чрезвычайно низкая. Результаты исследования опубликованы на сайте медицинского центра при университете штата Огайо (OSU).

В ходе исследования ученые провели опрос среди 1006 жителей США в возрасте 18 лет и старше. Респондентов попросили сообщить, что они знают о факторах риска развития рака. В частности, исследователей интересовала осведомленность людей о вредном воздействии радона — природного бесцветного газа.

Радон образуется в процессе природного радиоактивного распада урана, который присутствует во всех горных породах и почвах. Он может выделяться из строительных материалов и обнаруживаться в воде. Концентрация радона обычно выше в подвалах, цокольных помещениях и жилых помещениях, соприкасающихся с грунтом. По подсчетам ученых, именно воздействие радона обусловливает 15-20% диагностированных случаев рака легких у людей в возрасте 40-50 лет.

Результаты опроса показали, что 75% респондентов никогда не оценивали концентрацию радона в своих домах. Более того, более половины (55%) не обеспокоены потенциально опасным присутствием этого газа в школьных и других общественных помещениях.

Ученые добавили, что необходимо принять новые законопроекты, обязывающее проводить оценку содержания радона в воздухе на территории школ, жилых домов и предприятий. Такие меры помогут снизить заболеваемость раком легких среди жителей США.

Ранее выяснилось, что воздействие радона может повышать риск инсульта у женщин.

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