Госкомиссия разрешила третью попытку запуска «Ангары-А5»

Государственная комиссия приняла решение о готовности к предстоящему первому пуску тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с космодрома Восточный. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Роскосмос».

Согласно решению госкомиссии, старт ракеты с площадки 1А запланирован на 12:00 мск 11 апреля. Примерно через 12,5 минуты после пуска разгонный блок «Орион» с испытательной полезной нагрузкой должен отделиться от третьей ступени ракеты и продолжить ее выведение на целевую орбиту.

Накануне генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что сбой в системе контроля запуска двигателя стал причиной повторной отмены пуска ракеты-носителя «Ангара-А5».

Вместе с тем он назвал рядовым явлением переносы пусков ракет по техническим причинам.

На космодроме Восточный в Амурской области должны были запустить ракету-носитель «Ангара-А5». 10 апреля вторая попытка запуска не состоялась, отмена произошла за полминуты до старта. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее в Институте космической политики объяснили отмену первого пуска «Ангары-А5».