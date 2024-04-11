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Ученые назвали Россию и Украину главными источниками хакерских угроз в мире

PLOS One: Россию признали лидером Мирового индекса киберпреступности

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Международная группа ученых из Великобритании и Австралии представила Мировой индекс киберпреступности, показывающий, в каких странах сосредоточено большинство хакерских угроз. Первое и второе места в рейтинге заняли Россия и Украина соответственно. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Кроме того, в первую десятку индекса вошли Китай, США, Нигерия, Румыния, Великобритания, Северная Корея, Бразилия и Индия.

Страны в рейтинге оценивались по пяти категориям киберпреступности: техническим продуктам (написание вредоносных программ и хакерских инструментов), кибератакам и вымогательству, краже данных, мошенничеству и отмыванию денег.

Китай, Россия, Украина, США, Румыния и Нигерия вошли в первую десятку стран по всем пяти пунктам. Также выяснилось, что разные государства чаще ассоциируются с конкретными видами хакерской деятельности. Например, в США преобладают кражи данных, в Китае — киберпреступления, связанные с техническими продуктами, а индийские хакеры больше специализируются на мошенничестве с использованием информационных технологий.

Ранее в Кремле заявили о продолжении сотрудничества с США по обеспечению безопасности в космосе.

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