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Ученые создали руководство по спасению осьминогов от чрезмерного вылова

MFR: удвоение мировой добычи осьминогов угрожает популяциям этих животных

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Norbert Probst/imageBROKER/Global Look Press

Ученые из Университета Южной Австралии создали первое в мире руководство по защите осьминогов от чрезмерного вылова. Исследование опубликовано в научном журнале Marine and Freshwater Research (MFR).

Согласно оценкам, за последние несколько десятилетий глобальная добыча осьминогов удвоилась, чтобы обеспечить потребность в продовольствии растущего населения планеты. Сегодня в 90 странах ежегодно вылавливается около 400 тыс. особей этих головоногих моллюсков. Ожидается, что объемы вылова продолжат расти в будущем, угрожая стабильности популяций животных.

Чтобы поддержать численность осьминогов, команда разработала документ, в соответствии с которым рыбаки смогут точно определять возраст пойманных существ.

Метод основан на подсчете годичных колец на клювах и внутренних раковинах возле жабр осьминогов, которые образуются в тканях подобно древесным кольцам. В случае с моллюсками способ оказался несколько сложнее, поскольку их кольца представляют собой дни, а не годы.

По мнению исследователей, их работа должна способствовать сохранению молодых и неполовозрелых особей, давая им шанс вырасти и произвести потомство.

Ранее ученые выяснили, что осьминоги стали хуже видеть из-за потепления океанов.

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