Врач рассказала, в каком возрасте нужна первая проверка на рак простаты

Всем мужчинам старше 50 лет нужно ежегодно проверяться на рак предстательной железы, а некоторым обследование необходимо уже в 45 лет. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-уролог ИНВИТРО Александра Винникова.

«Рак предстательной железы среди онкологических заболеваний занимает второе место по частоте встречаемости у мужского населения во всем мире и в России в частности. Согласно клиническим рекомендациям министерства здравоохранения Российской Федерации, каждому мужчине старше 50 лет нужно ежегодно посещать врача уролога. Если рак предстательной железы был у отца или дяди, обследование необходимо раньше, в 45 лет. В первую очередь оно включает анализ крови на уровень общего простатспецифического антигена, или сокращенно ПСА», — объяснила врач.

Концентрация ПСА в крови в норме должна составлять от 2,5 до 4 нг/мл. Также проверка на рак предстательной железы включает ректальное пальцевое исследование предстательной железы. В случае отклонений от нормы мужчине могут понадобиться другие тесты.

«Регулярные обследования очень важны, так как рак простаты на ранних стадиях не проявляется. Также его можно спутать с простатитом из-за схожих симптомов: затрудненного мочеиспускания, ощущения неполного опорожнения мочевого пузыря. На поздних стадиях из-за прорастания опухоли в окружающие органы появляются кровь в моче, кровь в семенной жидкости, боли в промежности, снижение массы тела», — перечислила Винникова.

Врач добавила, что рак предстательной железы часто встречается у мужчин с ожирением, сахарным диабетом, метаболическом синдромом, гиперхолестеринемией (повышением уровня холестерина в крови), наличием иных заболеваний предстательной железы (гиперплазия предстательной железы, хронический простатит), а также у принимающих лекарства с тестостероном.

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