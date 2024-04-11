Создана пищевая добавка для лечения послеродовой хандры

Ученые из исследовательского института семейного психического здоровья Кэмпбелл при университете Торонто (Канада) разработали первую в мире пищевую добавку на основе экстракта черники для лечения послеродовой хандры и предотвращения депрессии. Результаты исследования опубликованы в журнале EClinicalMedicine (ECM).

Исследователи объяснили, что большинство женщин, ставших матерями, испытывают преходящие и относительно легкие нарушения настроения, часто именуемые послеродовой хандрой. Она обычно начинается в течение первых нескольких дней после родов и может длиться до двух недель.

Это состояние психики само по себе не опасно, однако оно может снижать качество жизни и повышать риск развития послеродовой депрессии. Это расстройство характеризуется длительным чувством грусти, апатии, усталости и потерей интереса к жизни (включая уход за новорожденным).

По словам ученых, их новая разработка (пищевая добавка) может снизить риск перехода хандры в депрессию. Нутрицевтик состоит из комбинации натуральных ингредиентов, в числе которых экстракт черники. Он содержит антиоксиданты и аминокислоты, которые регулируют уровень необходимых нейрохимических вещества в мозге для поддержания здорового настроения и способности концентрироваться в условиях стресса.

Добавку уже протестировали на 100 женщинах в послеродовом периоде, принявших участие в эксперименте, который длился с января 2019 года по декабрь 2022 года. Испытуемых разделили на две группы для приема новой добавки и плацебо. Спустя шесть месяцев приема у участниц в экспериментальной группе было зафиксировано существенное облегчение симптомов депрессии. Кроме того, ни у одной участницы в результате приема добавки депрессия не достигла клинического порога для медикаментозного лечения.

Сейчас ученые работают с компаниями по производству пищевых добавок для массового внедрения своей новой разработки.

Ранее укол антидепрессанта в 4 раза снизил риск тяжелой послеродовой депрессии.